Merkez Bankası PPK Üyesi Yusuf Tuna hayatını kaybetti

Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) 13 Ekim 2021'den bu yana Para Politikası Kurulu (PPK) Üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Yusuf Tuna, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Merkez Bankası'nı üzüntüye boğan kayıpta alınan bilgiye göre, Prof. Dr. Tuna, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenaze töreni yarın

AA'nın haberine göre, Tuna için yarın Fatih Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlenecek. Tuna'nın cenazesi, Başakşehir Şamlar Mezarlığı'na defnedilecek.

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir

Prof. Dr. Yusuf Tuna, 1959'da Trabzon'da doğdu.

1981'de Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye Bölümü'nden mezun olan Tuna, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1984'te İktisat Yüksek Lisans Programını, 1988'de ise İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı.

Tuna, 1991'de doçent, 1997'de ise profesör unvanını aldı.

Çalışma hayatına 1977'de Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünde başlayan Tuna, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nda görev yaptı.

Tuna, 1982'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Belgesine sahip olan Tuna, 2003-2004'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu Üyesi, 2003-2009'da ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Kurul Üyesi olarak görev yaptı.

Çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezine danışmanlık yapan Tuna'nın, 4 yayınlanmış kitabı, 5 yayınlanmış kitap bölümü ve pek çok akademik makalesi bulunuyor.

Evli ve 3 çocuk babası olan Tuna, Merkez Bankası PPK Üyeliği'ne 13 Ekim 2021'de atanmıştı.