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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredisinde günlük limitlerini yükseltme kararını açıkladı..

Buna göre ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri günlük limitlerini 3 milyar TL’den 4 milyar TL’ye yükseltti..

Reeskont kredileri uygulamasında esas alınan net ihracatçılık koşulu yerine katma değerli ihracatı öne çıkaran firmaların skorlanmasına dayalı yeni bir modele geçildi.

Firmaların yeni uygulamaya uyumları için yeni modele geçiş için 3 aylık bir süre öngörüldü.

İHRACATÇILARA KREDİ KOLAYLIĞI

13 Ocak 2025'te başlayacak olan uygulamayla ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan açıklama geldi.

Bolat, ihracatçıların finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmaları sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi.

"MERKEZ BANKAMIZ REESKONT KREDİLERİN GÜNLÜK LİMİTİNİ 4 MİLYAR TL'YE YÜKSELTMİŞTİR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanlığı olarak ihracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimiz ile ihracatçılarımızın her daim yanındayız. Ayrıca ihracatçılarımızın finansmana kolay ulaşmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Merkez Bankamız ile güçlü bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz.



Daha önce 300 milyon TL olan reeskont kredilerinin günlük limiti Temmuz 2023’te günlük 1,5 milyar TL’ye, Eylül 2023’te ise ilk seviyeye göre 10 katı artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmişti.



Bugün ise Merkez Bankamız reeskont kredilerinin günlük limitini 4 milyar TL’ye yükseltmiştir.



Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’na ihracatçılar ailesi adına teşekkür ediyorum. Devletimizin bütün ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde ihracatımızı artırmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda amacımız “Türkiye Yüzyılını aynı zamanda İhracat Yüzyılı” haline getirerek halkımızın gelirini ve refah seviyesini sürdürülebilir bir şekilde artırmaktır.