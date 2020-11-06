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Merkez Bankası, repo ihalelerine devam ediyor
TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam ettiğini duyurdu.
- AA
- 06.11.2020 - 11:35
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
REPO İHALESİNİN VADESİ 4 ARALIK OLDU
TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 4 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB, bugün 4 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.