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    Merkez Bankası, repo ihalelerine devam ediyor

    TCMB, geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün de devam ettiğini duyurdu.
    • AA
    • 06.11.2020 - 11:35
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    Merkez Bankası, repo ihalelerine devam ediyor

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk lirasının sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    REPO İHALESİNİN VADESİ 4 ARALIK OLDU

    TCMB, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün 4 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

    TCMB, bugün 4 Aralık vadeli ve 10 milyar lira tutarlı geleneksel yöntemle repo ihalesi açtığını duyurdu.

    Merkez Bankası, repo ihalelerine devam ediyor #1

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