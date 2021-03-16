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    Merkez Bankası, repo ihalesi düzenledi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi.
    • AA
    • 16.03.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 16.03.2021 - 13:48
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    Merkez Bankası, repo ihalesi düzenledi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verirken ihalenin vadesi 23 Mart oldu.

    121 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK TEKLİF

    İhaleye 121 milyar 600 milyon liralık teklif geldi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    GELENEKSEL YÖNTEM DEVAM ETTİ

    Bu ihale ile birlikte TCMB’nin Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklenmiş oldu.

    Merkez Bankası, repo ihalesi düzenledi #1

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