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- Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 37 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 37 milyar lira verdi
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira aktardı.
- AA
- 01.02.2021 - 17:28
- Güncelleme : 01.02.2021 - 17:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
TCMB'nin bugün düzenlediği 8 Şubat vadeli repo ihalesinde piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi. İhaleye 90 milyar 420 milyon liralık teklif geldi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.