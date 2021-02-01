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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 37 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 37 milyar lira verdi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Şubat vadeli repo ihalesi ile piyasaya 36 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira aktardı.