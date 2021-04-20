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- Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 54 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 54 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.
- AA
- 20.04.2021 - 16:54
- Güncelleme : 20.04.2021 - 16:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
İHALENİN BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 131 milyar 700 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.