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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 54 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 54 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 27 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 53 milyar 999 milyon 999 bin 988 lira verdi.