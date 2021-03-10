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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi

    TCMB, Türk Lirası’nın sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
    • AA
    • 10.03.2021 - 14:18
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 14:27
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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 58 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 17 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 57 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 119 milyar 700 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 58 milyar lira verdi #1

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