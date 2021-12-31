Merkez bankası repo ihalesiyle piyasaya 73 milyar lira verdi

TCMB, geleneksel repo faizlerine yılın son günü de devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 7 Ocak 2022 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 72 milyar 999 milyon 999 bin 966 lira verdi.

İHALEYE 185.8 MİLYAR LİRA TEKLİF GELDİ

Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği ihaleye 185 milyar 890 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 14 olurken, bileşik faiz ise yüzde 15,01 seviyesinde gerçekleşti.