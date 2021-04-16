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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi

    TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 78 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
    • AA
    • 16.04.2021 - 16:55
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    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.

    BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI

    İhaleye 182 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,84 seviyesinde gerçekleşti.

    Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi #1

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