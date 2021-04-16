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Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi

Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi

TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 78 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.