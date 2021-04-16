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- Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 79 milyar lira verdi
TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 30 Nisan vadeli repo ihalesi ile piyasaya 78 milyar 999 milyon 999 bin 987 lira verdi.
- AA
- 16.04.2021 - 16:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha eklendi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 182 milyar 300 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,84 seviyesinde gerçekleşti.