Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı

TCMB toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, her hafta perşembe günü olduğu gibi bugün de Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Yayınlanan istatistiklere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar arttı

Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri de 370 milyon dolar artış gösterdi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.