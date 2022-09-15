Petrol
92.55
-1.65%
Euro
18.2803
0.42%
Dolar
18.2628
0.19%
Altın
990.28
-0.53%
Borsa
3409
0.00%
Bitcoin
369.763
-1.58%
BTXN Coin
6.41
-0.77%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı

    TCMB toplam rezervleri, bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.
    • 15.09.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 16:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 756 milyon dolar arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, her hafta perşembe günü olduğu gibi bugün de Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    Yayınlanan istatistiklere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 9 Eylül haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 756 milyon dolar artarak 113 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar arttı

    Buna göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül'de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    TCMB

    Altın rezervleri de 370 milyon dolar artış gösterdi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 370 milyon dolar artarak 39 milyar 632 milyon dolardan 40 milyar 2 milyon dolara yükseldi.

    AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 756 milyon dolar artışla 111 milyar 927 milyon dolardan 113 milyar 683 milyon dolara çıktı.


    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'
    Medya

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi
    3. Sayfa

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda kamyonet devrildi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir