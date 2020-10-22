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Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, altın ve brüt dövizde olmak üzere geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.
- AA
- 22.10.2020 - 16:08
- Güncelleme : 22.10.2020 - 16:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ
Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi.
Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİ ARTTI
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.
TOPLAM REZERVLER 85 MİLYAR 489 MİLYON DOLAR OLDU
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.