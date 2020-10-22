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    Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, altın ve brüt dövizde olmak üzere geçen hafta 1 milyar 894 milyon dolar artarak 85 milyar 489 milyon dolara çıktı.
    • AA
    • 22.10.2020 - 16:08
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 16:08
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    Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

    Buna göre, 16 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 704 milyon dolar artışla 42 milyar 822 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 9 Ekim'de 41 milyar 118 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 894 milyon dolar arttı #1

    ALTIN REZERVLERİ ARTTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 190 milyon dolar yükselişle 42 milyar 477 milyon dolardan 42 milyar 667 milyon dolara çıktı.

    TOPLAM REZERVLER 85 MİLYAR 489 MİLYON DOLAR OLDU

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 894 milyon dolar artarak 83 milyar 595 milyon dolardan 85 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

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