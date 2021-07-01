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    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar oldu

    TCMB toplam rezervleri, 25 Haziran itibarıyla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolara ulaştı.
    • AA
    • 01.07.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 16:17
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    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

    Buna göre, 25 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 215 milyon dolar artışla 59 milyar 240 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 18 Haziran'da 56 milyar 25 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 381 milyon dolar azalarak 41 milyar 299 milyon dolardan 40 milyar 918 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar 158 milyon dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER ARTTI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 834 milyon dolar artarak 97 milyar 324 milyon dolardan 100 milyar 158 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Rezervler

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