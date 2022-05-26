Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolarda

TCMB tarafından her hafta olduğu gibi bugün de Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan istatistiklere göre; altın ve döviz kompozisyonlarında azalışla toplam rezervleri 20 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 187 milyon dolar azaldı

Buna göre, 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azalışla 60 milyar 11 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mayıs'ta 61 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 493 milyon dolar geriledi

Aynı dönemde altın rezervleri, 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Rezervlerde toplam 1 milyar 680 milyon dolar azalma yaşandı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolardan 100 milyar 261 milyon dolara indi.