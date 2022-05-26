Petrol
112.1
0.88%
Euro
17.5415
0.41%
Dolar
16.361
-0.02%
Altın
969.51
-0.54%
Borsa
2436
0.00%
Bitcoin
471.620
-3.32%
BTXN Coin
12.69
-5.01%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolarda

    TCMB tarafından her hafta olduğu gibi bugün de Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.
    • 26.05.2022 - 16:01
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 16:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolarda

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan istatistiklere göre; altın ve döviz kompozisyonlarında azalışla toplam rezervleri 20 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 100 milyar 261 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri 1 milyar 187 milyon dolar azaldı

    Buna göre, 20 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 187 milyon dolar azalışla 60 milyar 11 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mayıs'ta 61 milyar 198 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri, 493 milyon dolar geriledi

    Aynı dönemde altın rezervleri, 493 milyon dolar azalarak 40 milyar 743 milyon dolardan 40 milyar 250 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 100 milyar dolarda #1

    Rezervlerde toplam 1 milyar 680 milyon dolar azalma yaşandı

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 20 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 680 milyon dolar azalarak 101 milyar 941 milyon dolardan 100 milyar 261 milyon dolara indi.


    İlginizi Çekebilir

    Göçmenler, Avrupa'da iş fırsatı sunan ofise yığıldı
    Gündem

    Göçmenler, Avrupa'da iş fırsatı sunan ofise yığıldı

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu
    3. Sayfa

    Sakarya'da taraftar kavgası: Otobüs paramparça oldu

    Görüş Bildir