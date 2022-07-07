Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar

Merkez Bankası'nın rezervleri dolar ve altın rezervleri olarak toplamda 994 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azaldı

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 440 milyon dolar geriledi

AA'nnı haberine göre, söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):