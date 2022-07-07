Petrol
102.57
1.87%
Euro
17.5613
0.08%
Dolar
17.2204
0.03%
Altın
963.42
0.07%
Borsa
242
0.48%
Bitcoin
352.030
1.22%
BTXN Coin
6.51
-1.95%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar

    Merkez Bankası'nın rezervleri dolar ve altın rezervleri olarak toplamda 994 milyon dolar geriledi.
    • 07.07.2022 - 15:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayınlandı.

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 1 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 994 milyon dolar azalarak 101 milyar 936 milyon dolardan 100 milyar 942 milyon dolara düştü.

    Brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azaldı

    Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 553 milyon dolar azalarak 59 milyar 789 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 24 Haziran'da 60 milyar 342 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri 440 milyon dolar geriledi

    AA'nnı haberine göre, söz konusu dönemde altın rezervleri de 440 milyon dolar azalışla 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar #1

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri 100,9 milyar dolar #2


    İlginizi Çekebilir

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?
    Gündem

    Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?

    Nükleer risklere karşı uyardı
    Dünya

    Nükleer risklere karşı uyardı

    Görüş Bildir