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    Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolara çıktı

    Merkez Bankası toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artarak 101 milyar 263 milyon dolara yükseldi.
    • 04.08.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 17:03
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    Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolara çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 940 milyon dolar artışa geçti.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Altın ve döviz rezervlerinin artması ile birlikte toplam rezervler 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar arttı

    Buna göre, 29 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar artışla 61 milyar 101 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 22 Temmuz'da 59 milyar 711 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası rezervleri 101,3 milyar dolara çıktı #1

    Altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar yükseldi

    Aynı dönemde altın rezervleri de 1 milyar 552 milyon dolar artarak 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

    rezerv tablo

    Toplam rezervler, 2 milyar 940 milyon dolar arttı

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 milyar 940 milyon dolar yükselişle 98 milyar 323 milyon dolardan 101 milyar 263 milyon dolara çıktı.


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