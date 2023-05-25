Merkez Bankası rezervleri 101,6 milyar dolar oldu Merkez Bankası'nın rezervleri, bir önceki haftaya göre döviz ve altındaki azalma ile birlikte 3 milyar 537 milyon dolar azaldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 537 milyon dolar azalışla 105 milyar 127 milyon dolardan 101 milyar 590 milyon dolara geldi.

Rezervler altın ve dövizde de azalma yaşandı.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 18 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 990 milyon dolar azalışla 58 milyar 825 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Mayıs'ta 60 milyar 815 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 547 milyon dolar azalarak 44 milyar 312 milyon dolardan 42 milyar 765 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervler 101 milyar 590 milyon dolar

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mayıs haftasında bir önceki haftaya 101 milyar 590 milyon dolara olarak kayıtlara geçti.