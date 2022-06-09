Merkez Bankası rezervleri 102,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 102,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 3 Haziran haftasında ait Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Piyasaların odağında olan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka İstatistiklerine göre, bankanın rezervleri 102,7 milyar dolar oldu.

Toplam rezervler 156 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 741 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar arttı

İstatistiklere göre, 3 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 175 milyon dolar artarak 61 milyar 460 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 27 Mayıs'ta 61 milyar 285 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 331 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 331 milyon dolar azalışla 41 milyar 611 milyon dolardan 41 milyar 280 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar azalarak 102 milyar 897 milyon dolardan 102 milyar 741 milyon dolara indi.