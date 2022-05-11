Petrol
107.02
4.45%
Euro
16.21
0.79%
Dolar
15.31
0.39%
Altın
909.97
0.84%
Borsa
2448
-1.68%
Bitcoin
496.088
0.32%
BTXN Coin
12.28
-17.25%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar

    Merkez Bankası rezervleri, döviz ve altın varlıklarda yaşanan gerileme ile birlikte azalarak 106,9 milyar dolar oldu.
    • 11.05.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar

    Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azaldı

    Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azalışla 65 milyar 398 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan'da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar geriledi

    AA'nın haberine göre, bu bir haftalık dönemde altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi.

    dolar

    Toplam rezervler, 2 milyar 51 milyon dolar azalma gösterdi

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolardan 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Toyota, Çin'de üretimi durdurdu
    Otomobil

    Toyota, Çin'de üretimi durdurdu

    10 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları
    Medya

    10 Mayıs 2022 Salı reyting sonuçları

    Görüş Bildir