Merkez Bankası rezervleri 106,9 milyar dolar

Merkez Bankası rezervleri, döviz ve altın varlıklarda yaşanan gerileme ile birlikte azalarak 106,9 milyar dolar oldu.

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 29 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 697 milyon dolar azalışla 65 milyar 398 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan'da 66 milyar 96 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar geriledi

AA'nın haberine göre, bu bir haftalık dönemde altın rezervleri, 1 milyar 353 milyon dolar gerileyerek 42 milyar 820 milyon dolardan 41 milyar 467 milyon dolara indi.

Toplam rezervler, 2 milyar 51 milyon dolar azalma gösterdi

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 29 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 51 milyon dolar azalarak 108 milyar 916 milyon dolardan 106 milyar 865 milyon dolara geriledi.