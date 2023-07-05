Merkez Bankası rezervleri 107,6 milyar dolara çıktı TCMB rezerv verisinin aktarılması Kurban Bayramı tatili nedeni ile bugün gerçekleştirildi. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 760 milyon dolar arttı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB toplam rezervleri 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 760 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolardan 107 milyar 561 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, 16 Haziran'da 60 milyar 783 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.



Döviz rezervleri 5 milyar 463 milyon dolar arttı

23 Haziran haftasında, brüt döviz rezervleri, 5 milyar 463 milyon dolar artışla 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 703 milyon dolar azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 703 milyon dolar azalarak 42 milyar 18 milyon dolardan, 41 milyar 315 milyon dolara geriledi.