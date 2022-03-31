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    Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar

    TCMB, toplam rezervleri 25 Mart haftasında 671 milyon dolar azalarak 108 milyar 37 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 31.03.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 16:02
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    Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, toplam rezervleri 25 Mart haftasında 671 milyon dolar azalarak 108 milyar 37 milyon dolara geriledi.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 65 MİLYAR 638 MİLYON DOLAR

    Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 862 milyon dolar azalışla 65 milyar 638 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 18 Mart'ta 66 milyar 500 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ 42 MİLYAR 399 MİLYON DOLAR

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 191 milyon dolar artarak 42 milyar 208 milyon dolardan 42 milyar 399 milyon dolara çıktı.

    TOPLAM REZEVLER DÜŞTÜ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 25 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 671 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 708 milyon dolardan 108 milyar 37 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri 108 milyar dolar #1


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