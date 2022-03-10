Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolarda

TCMB, toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre toplam rezervlerin, 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara gerilediği açıklandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 20 MİLYON LİRA AZALDI

4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 863 MİLYON DOLAR AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.