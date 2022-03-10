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    Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolarda

    TCMB, toplam rezervleri 4 Mart haftasında 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 110 milyar 261 milyon dolara geriledi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 15:26
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    Merkez Bankası rezervleri 110,3 milyar dolarda

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre toplam rezervlerin, 2 milyar 883 milyon dolar azalarak 113 milyar 144 milyon dolardan 110 milyar 261 milyon dolara gerilediği açıklandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 20 MİLYON LİRA AZALDI

    4 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 20 milyon dolar azalışla 68 milyar 180 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 25 Şubat'ta 70 milyar 200 milyon dolar seviyesindeydi.

    Dolar/TL

    ALTIN REZERVLERİ 863 MİLYON DOLAR AZALDI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 863 milyon dolar azalarak 42 milyar 944 milyon dolardan 42 milyar 81 milyon dolara düştü.


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