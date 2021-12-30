Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervlerinin, 24 Aralık haftasında 5 milyar 948 milyon dolar azalarak 110 milyar 926 milyon dolara gerilediği açıklandı.

Son dönemde sık sık gündeme gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini de içeren Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

DÖVİZ REZERVLERİ 5.8 MİLYAR DOLAR AZALDI

24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZEVLERİ 136 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 5.9 MİLYAR DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Aralık haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):