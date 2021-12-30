Euro
14.8911
3.50%
Dolar
13.1165
3.61%
Altın
760.3300
3.46%
Borsa
1,878.63
-0.89%
Bitcoin
614.900
2.65%
BTXN Coin
36.83
0.24%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası toplam rezervlerinin, 24 Aralık haftasında 5 milyar 948 milyon dolar azalarak 110 milyar 926 milyon dolara gerilediği açıklandı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 15:18
    • Güncelleme : 30.12.2021 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolar oldu

    Son dönemde sık sık gündeme gelen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerini de içeren Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

     

    DÖVİZ REZERVLERİ 5.8 MİLYAR DOLAR AZALDI

    24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZEVLERİ 136 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 136 milyon dolar azalarak 38 milyar 507 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 110,9 milyar dolar oldu #1

    TOPLAM REZERVLER 5.9 MİLYAR DOLAR AZALDI

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 24 Aralık haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Toplam rezervler

     

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir