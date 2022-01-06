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    Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolara çıktı

    Merkez Bankası toplam rezervleri 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.
    • AA
    • 06.01.2022 - 15:56
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    Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolara çıktı

    Kamuoyunun gündeminde olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 31 Aralık haftasında 126 milyon dolar artarak 111 milyar 52 milyon dolara yükseldiği açıklandı.

    TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Geçen haftalarda üst üste azalma gösteren toplam rezervler artışa geçti.

    DÖVİZ REZERVLERİ 8 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

    Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 8 milyon dolar artışla 72 milyar 564 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 24 Aralık'ta 72 milyar 555 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZEVLERİ 118 MİLYON DOLAR ARTTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 118 milyon dolar yükselerek 38 milyar 371 milyon dolardan 38 milyar 489 milyon dolara ulaştı.

    Merkez Bankası rezervleri 111,1 milyar dolara çıktı #1

    TOPLAM REZERVLER 126 MİLYON DOLAR ARTIŞA GEÇTİ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 31 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 126 milyon dolar artışla 110 milyar 926 milyon dolardan 111 milyar 52 milyon dolara yükseldi.


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