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    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

    TCMB toplam rezervleri, 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.
    • 08.09.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 15:44
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    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu

    Piyasaların odağında olan verilerden biri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistiklerinde yer aldı.

    Yayınlanan istatistiklere göre, toplam rezervleri dövizde artış, altında azalış göstererek toplamda 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 280 milyon dolar artarak 111 milyar 927 milyon dolara yükseldi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar arttı

    Buna göre, 2 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 472 milyon dolar artışla 72 milyar 295 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Ağustos'ta 70 milyar 823 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Merkez Bankası rezervleri 111,9 milyar dolar oldu #1

    Altın rezervleri 1 milyar 192 milyon dolar azaldı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 192 milyon dolar azalarak 40 milyar 824 milyon dolardan 39 milyar 632 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 280 milyon dolar artışla 111 milyar 647 milyon dolardan 111 milyar 927 milyon dolara çıktı.


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