Merkez Bankası rezervleri 113,1 milyar dolara çıktı TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre rezervler, 2 milyar 645 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolara ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın rezervleri, hem döviz hem de altın kanadında artış gösterdi.

TCMB toplam rezervleri 14 Temmuz haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 645 milyon dolar artarak 113 milyar 62 milyon dolara ulaştı.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar yükseldi

Buna göre, 14 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 545 milyon dolar artışla 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 7 Temmuz'da 69 milyar 836 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 1 milyar 101 milyon dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 101 milyon dolar artarak 40 milyar 580 milyon dolardan, 41 milyar 681 milyon dolara çıktı.

Rezervlerde toplamda 2 milyar 645 milyon dolar artış yaşandı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 645 milyon dolar artışla 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara yükseldi.