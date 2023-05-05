Merkez Bankası rezervleri 114,9 milyar dolar Merkez Bankası'nın altın ve dövizden oluşan rezervleri haftalık banka ve para istatistikleri kapsamında bugün açıklandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası, toplam rezervleri 28 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 247 milyon dolar azalarak, 116 milyar 131 milyon dolardan 114 milyar 884 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 20 Nisan'da 66 milyar 878 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Brüt döviz rezervleri arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 593 milyon dolar artışla 68 milyar 471 milyon dolara çıktı.

Altın rezervleri azaldı

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 840 milyon dolar azalarak 49 milyar 253 milyon dolardan 46 milyar 413 milyon dolara geriledi.