Merkez Bankası rezervleri 120 milyar dolarda Merkez Bankası rezervleri, 10 Mart haftasında döviz rezervlerinde azalış ve altın rezervlerinde ise yaşanan azalıştan dolayı 346 milyon dolar gerileme gösterdi.

Türkiye'nin resmi rezervleri ekonominin gidişatının belirleyen önemli bir gösterge olarak gösteriliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

TCMB toplam rezervleri 10 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 346 milyon dolar azalarak 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azaldı

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 10 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 585 milyon dolar azalışla 69 milyar 696 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Mart'ta 70 milyar 281 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 238 milyon dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 238 milyon dolar artarak 50 milyar 78 milyon dolardan 50 milyar 316 milyon dolara çıktı.

Toplam rezervler geriledi

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 346 milyon dolar azalışla 120 milyar 359 milyon dolardan 120 milyar 13 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):