Merkez Bankası rezervleri 120,4 milyar dolar Merkez Bankası'nın Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre brüt döviz rezervleri azaldı, altın rezervleri ise artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 811 milyon dolar azalarak 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri: 70 milyar 281 milyon dolar

Buna göre, 3 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 699 milyon dolar azalışla 70 milyar 281 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Şubat'ta 71 milyar 980 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri: 50 milyar 78 milyon dolar

3 Mart haftasında altın rezervleri ise 888 milyon dolar artarak 49 milyar 190 milyon dolardan 50 milyar 78 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 811 milyon dolar azaldı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 811 milyon dolar azalışla 121 milyar 170 milyon dolardan 120 milyar 359 milyon dolara geriledi.