Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar TCMB tarafından, 31 Mart itibarıyla Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, döviz ve altın bazında geriledi.

Merkez Bankası'nın rezervleri 31 Mart haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri, 1 milyar 182 milyon dolar geriledi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.