Merkez Bankası rezervleri 122,4 milyar dolar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, döviz ve altın bazında geriledi.
Merkez Bankası'nın rezervleri 31 Mart haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 271 milyon dolar azalışla 124 milyar 694 milyon dolardan 122 milyar 423 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azaldı
Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 89 milyon dolar azalışla 70 milyar 247 milyon dolara indi.
Brüt döviz rezervleri, 24 Mart'ta 71 milyar 336 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Altın rezervleri, 1 milyar 182 milyon dolar geriledi
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 182 milyon dolar azalarak 53 milyar 358 milyon dolardan 52 milyar 176 milyon dolara geriledi.