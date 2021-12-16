Merkez Bankası rezervleri 122,9 milyar dolar oldu

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Aralık haftasında, 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Buna göre de Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Aralık haftasında, 1 milyar 135 milyon dolar azalarak 122 milyar 891 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 855 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Buna göre, 10 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 855 milyon dolar gerileyerek 84 milyar 153 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 3 Aralık'ta 85 milyar 8 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 281 MİLYON AZALDI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 281 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 737 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 135 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Aralık haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 135 milyon dolar azalışla 124 milyar 26 milyon dolardan 122 milyar 891 milyon dolara indi.