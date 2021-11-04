Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

TCMB, toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar gerileyerek 123 milyar 784 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

MERKEZ BANKASI BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 1 MİLYAR 342 MİLYON DOLAR DÜŞTÜ

Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 342 milyon dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi.

ALTIN REZERVLERİ, 16 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü.

TOPLAM REZERVLER 1 MİLYAR 358 MİLYON DOLAR AZALDI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolar düşerek; 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.