Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 3 Aralık haftasında 2 milyar 120 milyon dolar azalarak 124 milyar 26 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 2 MİLYAR 16 MİLYON DOLAR AZALDI

Brüt döviz rezervleri, 26 Kasım'da 87 milyar 24 milyon dolar seviyesindeydi. 3 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 16 milyon dolar gerileyerek 85 milyar 8 milyon dolara düştü.

ALTIN REZERVLERİ, 104 MİLYON DOLAR GERİLEDİ

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara geriledi.

TOPLAM REZERVLER 2 MİLYAR 120 MİLYON DOLAR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 Aralık haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 120 milyon dolar azalışla 126 milyar 146 milyon dolardan 124 milyar 26 milyon dolara indi.