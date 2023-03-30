Merkez Bankası rezervleri 124,7 milyar dolarda Merkez Bankası'nın rezervleri ekonomik istikrarın sağlanması açısından önemli bir veri olarak kabul edilip, ilgi ile takip ediliyor.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri son dönemlerde merakla takip ediliyor. Bu aşamada TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın rezervleri 24 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 2 milyar 193 milyon dolar azaldı. Buna göre Merkez Bankası rezervleri 124 milyar 694 milyon dolar seviyesine geldi.

Brüt döviz rezervleri azaldı

Buna göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 592 milyon dolar azalışla 71 milyar 336 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 17 Mart'ta 73 milyar 928 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 2 milyar 193 milyon dolar azaldı

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 193 milyon dolar azalışla 126 milyar 887 milyon dolardan 124 milyar 694 milyon dolara geriledi.