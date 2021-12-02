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    Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası'nın rezervlerinin döviz ve altın varlıkları yayınlanarak 126 milyar 146 milyon dolara gerilediği açıklandı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:51
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    Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu

    Kamuoyunda ilgi ile takip edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlanarak paylaşıldı.

    Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım haftasında, 2 milyar 258 milyon dolar azalarak 126 milyar 146 milyon dolara geriledi.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 87 MİLYOR DOLARA DÜŞTÜ

    Buna göre, 26 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 897 milyon dolar gerileyerek 87 milyar 24 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 19 Kasım'da 87 milyar 921 milyon dolar seviyesindeydi.

    Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu #1

    ALTIN REZERVLERİ 39.1 MİLYON DOLARA İNDİ

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara geriledi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Kasım haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 258 milyon dolar azalışla 128 milyar 404 milyon dolardan 126 milyar 146 milyon dolara indi.

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