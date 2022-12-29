Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası'nın rezervleri Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor. Haftalık olarak açıklanan rezervler geçen hafta zirveye çıkmıştı. Bu hafta 1 milyar 82 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar geriledi.

Döviz rezervinde azalma

23 Aralık itibarıyla 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.

Altın rezervleri arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):