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- Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu
Merkez Bankası'nın rezervleri Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor. Haftalık olarak açıklanan rezervler geçen hafta zirveye çıkmıştı. Bu hafta 1 milyar 82 milyon dolar azaldı.
- 29.12.2022 - 15:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar geriledi.
Döviz rezervinde azalma
23 Aralık itibarıyla 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.
Altın rezervleri arttı
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.01.2022
|38.577
|71.636
|110.214
|25.02.2022
|42.944
|70.200
|113.144
|25.03.2022
|42.399
|65.638
|108.037
|29.04.2022
|41.467
|65.398
|106.865
|27.05.2022
|41.611
|61.285
|102.897
|24.06.2022
|41.594
|60.342
|101.936
|29.07.2022
|40.163
|61.101
|101.263
|26.08.2022
|40.824
|70.823
|111.647
|30.09.2022
|38.996
|68.052
|107.048
|28.10.2022
|39.377
|74.804
|114.180
|25.11.2022
|42.835
|79.766
|122.601
|02.12.2022
|43.688
|81.301
|124.989
|09.12.2022
|43.954
|84.810
|128.764
|16.12.2022
|43.916
|85.595
|129.511
|23.12.2022
|45.490
|82.938
|128.429