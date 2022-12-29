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    Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

    Merkez Bankası'nın rezervleri Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyor. Haftalık olarak açıklanan rezervler geçen hafta zirveye çıkmıştı. Bu hafta 1 milyar 82 milyon dolar azaldı.
    • 29.12.2022 - 15:40
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    Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar geriledi.

    Döviz rezervinde azalma

    23 Aralık itibarıyla 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunan Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi.

    Altın rezervleri arttı

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu #1

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
    28.01.2022 38.577 71.636 110.214
    25.02.2022 42.944 70.200 113.144
    25.03.2022 42.399 65.638 108.037
    29.04.2022 41.467 65.398 106.865
    27.05.2022 41.611 61.285 102.897
    24.06.2022 41.594 60.342 101.936
    29.07.2022 40.163 61.101 101.263
    26.08.2022 40.824 70.823 111.647
    30.09.2022 38.996 68.052 107.048
    28.10.2022 39.377 74.804 114.180
    25.11.2022 42.835 79.766 122.601
    02.12.2022 43.688 81.301 124.989
    09.12.2022 43.954 84.810 128.764
    16.12.2022 43.916 85.595 129.511
    23.12.2022 45.490 82.938 128.429

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