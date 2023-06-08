Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 28 milyon dolar arttı Merkez Bankası'nın rezervleri, 2 Haziran haftasında atarak 100,5 milyar dolara yükseldi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından periyodik olarak paylaşılan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Altın ve döviz rezervlerinin her ikisinde de artışlar yaşandı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 28 milyon dolar artarak 98 milyar 458 milyon dolardan 100 milyar 486 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar arttı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 721 milyon dolar artışla 58 milyar 240 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 26 Mayıs'ta 56 milyar 519 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 307 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 307 milyon dolar artarak 41 milyar 939 milyon dolardan 42 milyar 246 milyon dolara yükseldi.