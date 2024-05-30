Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar arttı

AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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