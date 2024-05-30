Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar arttı
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

AYRINTILAR GELİYOR

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)