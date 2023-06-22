Merkez Bankası rezervleri 3 milyar 18 milyon dolar arttı Merkez Bankası rezervleri, finans dünyasının gündeminde kalmaya devam ediyor. Bu hafta rezervlerde artış yaşandı.

AA

Piyasaların takip ettiği veride artış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası, toplam rezervleri 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 18 milyon dolar artarak 102 milyar 801 milyon dolara yükseldi.

Rezervleri oluşturan altın ve döviz rezervleri birlikte artış gösterdi.

Brüt döviz rezervleri

Buna göre, 16 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 993 milyon dolar artışla 60 milyar 783 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 9 Haziran'da 57 milyar 790 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 25 milyon dolar artarak 41 milyar 993 milyon dolardan, 42 milyar 18 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 102 milyar 801 milyon lira oldu

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 18 milyon dolar artışla 99 milyar 783 milyon dolardan 102 milyar 801 milyon dolara çıktı.