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    Merkez Bankası rezervleri 7 milyar 374 milyon dolar arttı

    Kamuoyunun yakından takip ettiği ekonominin en önemli verilerinden olan Merkez Bankası'nın rezervleri haftalık periyodlarla yayınlanıyor.
    • 11.08.2022 - 16:09
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    Merkez Bankası rezervleri 7 milyar 374 milyon dolar arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Merkez Bankası rezervleri döviz ve altın varlıklarının ayrı ayrı değerlendirmesinden ve iki birimin toplamından oluşuyor.

    Brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar arttı

    Buna göre, 5 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 6 milyar 668 milyon dolar artışla 67 milyar 769 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 29 Temmuz'da 61 milyar 101 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri 705 milyon dolar yükseldi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 705 milyon dolar artarak 40 milyar 163 milyon dolardan 40 milyar 868 milyon dolara yükseldi.

    Toplam rezervler 7,3 milyar dolar artışa geçti

    AA'nın haberine göre, böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 5 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 374 milyon dolar yükselişle 101 milyar 263 milyon dolardan 108 milyar 637 milyon dolara çıktı.

    Rezervler


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