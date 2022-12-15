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    Merkez Bankası rezervleri, 8 yılın zirvesine çıktı

    Yurt içi piyasaların üzerinde önemli bir ağırlığı olan Merkez Bankası rezervleri, 128,8 milyar dolarla yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
    • 15.12.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 15:28
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    Merkez Bankası rezervleri, 8 yılın zirvesine çıktı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 9 Aralık haftasını kapsayan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    Azaldığı yönünde eleştirilen rezervler son haftalarda artarken, bugünki veri ile 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı açıklandı.

    Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviye

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 775 milyon dolar arttı ve 128 milyar 764 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yanaki en yüksek seviyesine çıktı.

    Brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar yükseldi

    TCMB brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Aralık'ta 81 milyar 301 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Altın rezervleri 266 milyon dolar yükseldi

    İstatistikleri kapsayan dönemde altın rezervleri de 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 688 milyon dolardan 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.

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    Toplam rezervler, 3 milyar 775 milyon dolar arttı

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 775 milyon dolar artışla 124 milyar 989 milyon dolardan 128 milyar 764 milyon dolara yükseldi.

    Net uluslararası rezervler de zirveye yerleşti

    Net uluslararası rezervler de 26 milyar 756 milyon dolarla 12 Kasım 2021 haftasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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