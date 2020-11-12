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    Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 835 milyon dolar artarak, 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.
    • AA
    • 12.11.2020 - 15:50
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 15:55
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    Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

    BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 345 MİLYON DOLAR AZALDI

    TCMB'ye göre, 6 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar azalışla 41 milyar 914 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 42 milyar 259 milyon dolar seviyesindeydi.

    ALTIN REZERVLERİ 1.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

    Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 180 milyon dolar artışla 42 milyar 147 milyon dolardan 43 milyar 327 milyon dolara çıktı.

    Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı #1

    TOPLAM REZERVLER 835 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 835 milyon dolar artarak 84 milyar 406 milyon dolardan 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Tarih

    Altın Rezervleri

    Brüt Döviz Rezervleri

    Toplam Rezervler

    25.01.2019

    19.862

    73.470

    93.332

    22.02.2019

    20.549

    79.122

    99.671

    29.03.2019

    20.834

    75.408

    96.242

    26.04.2019

    20.432

    73.284

    93.716

    31.05.2019

    20.517

    75.038

    95.555

    28.06.2019

    22.853

    73.544

    96.397

    26.07.2019

    23.417

    74.971

    98.388

    29.08.2019

    25.709

    75.796

    101.505

    27.09.2019

    26.051

    75.655

    101.706

    25.10.2019

    26.481

    78.504

    104.985

    29.11.2019

    26.475

    78.274

    104.749

    27.12.2019

    25.079

    81.240

    106.319

    31.01.2020

    27.520

    74.856

    102.376

    28.02.2020

    30.411

    77.414

    107.825

    27.03.2020

    31.325

    64.081

    95.406

    30.04.2020

    34.786

    51.457

    86.243

    29.05.2020

    36.667

    54.360

    91.027

    26.06.2020

    38.821

    51.417

    90.238

    30.07.2020

    43.572

    46.673

    90.245

    28.08.2020

    43.042

    41.594

    84.636

    25.09.2020

    41.097

    42.420

    83.517

    02.10.2020

    42.229

    41.409

    83.638

    09.10.2020

    42.477

    41.118

    83.595

    16.10.2020

    42.822

    42.667

    85.489

    23.10.2020

    43.265

    45.086

    88.351

    30.10.2020

    42.147

    42.259

    84.406

    06.11.2020

    43.327

    41.914

    85.241

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