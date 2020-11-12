Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 241 milyon dolara ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 835 milyon dolar artarak, 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 345 MİLYON DOLAR AZALDI

TCMB'ye göre, 6 Kasım'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 345 milyon dolar azalışla 41 milyar 914 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 30 Ekim'de 42 milyar 259 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ 1.1 MİLYAR DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 180 milyon dolar artışla 42 milyar 147 milyon dolardan 43 milyar 327 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 835 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 835 milyon dolar artarak 84 milyar 406 milyon dolardan 85 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):