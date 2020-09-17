Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 189 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 189 milyon dolara çıktı

TCMB rezervleri, bünyesindeki döviz ve altın rezervlerinin yükselmesinin etkisiyle 643 milyon dolar artarak 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ, 45 MİLYAR 281 MİLYON DOLAR

Buna göre, 11 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 400 milyon dolar artışla 45 milyar 281 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 44 milyar 881 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 42 MİLYAR 908 MİLYON DOLAR

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 243 milyon dolar artışla 42 milyar 665 milyon dolardan 42 milyar 908 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER, 88 MİLYAR 189 MİLYON DOLAR

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 643 milyon dolar artarak 87 milyar 546 milyon dolardan 88 milyar 189 milyon dolara ulaştı