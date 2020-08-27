Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 711 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 88 milyar 711 milyon dolar oldu

TCMB'nin altın, brüt döviz ve toplam rezervlerine ilişkin son tablo paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, 21 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 56 milyon dolar artışla 45 milyar 434 milyon dolara çıktı.

Brüt döviz rezervleri, 14 Ağustos'ta 45 milyar 378 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİNDE SON DURUM

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 461 milyon dolar yükselişle 42 milyar 816 milyon dolardan 43 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

517 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 517 milyon dolar artarak 88 milyar 194 milyon dolardan 88 milyar 711 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):