Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar

Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 640 milyon dolar

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 521 milyon dolar azalarak 93 milyar 161 milyon dolardan 90 milyar 640 milyon dolara geriledi.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 26 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 4 milyon dolar azalışla 50 milyar 894 milyon dolara geriledi.

ALTIN REZERVLERİ ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 483 milyon dolar artarak 39 milyar 263 milyon dolardan 39 milyar 746 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):