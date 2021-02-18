Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 616 milyon dolara çıktı

Merkez Bankası rezervleri 95 milyar 616 milyon dolara çıktı

TCMB toplam rezervleri geçen hafta 97 milyon dolar artarak 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı. Brüt döviz rezervleri azalmasına rağmen, altın rezervlerinin atması toplam rezervlerin yükselmesini sağladı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 646 MİLYON DOLAR AZALDI

Buna göre, 12 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 646 milyon dolar azalışla 53 milyar 720 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 5 Şubat'ta 54 milyar 366 milyon dolar seviyesindeydi.

ALTIN REZERVLERİ, 743 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 743 milyon dolar artarak 41 milyar 153 milyon dolardan 41 milyar 896 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER, BİR ÖNCEKİ HAFTAYA KIYASLA 97 MİLYON DOLAR YÜKSELDİ

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 97 milyon dolar artarak 95 milyar 519 milyon dolardan 95 milyar 616 milyon dolara yükseldi.