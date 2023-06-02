Merkez Bankası rezervleri 98,5 milyar dolara geriledi Merkez Bankası toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 3 milyar 132 milyon dolar azalarak 98 milyar 458 milyon dolara indi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre 26 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 306 milyon dolar azalışla 56 milyar 519 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 18 Mayıs'ta 58 milyar 825 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 826 milyon dolar azalarak 42 milyar 765 milyon dolardan 41 milyar 939 milyon dolara düştü.

Toplam rezerv 98 milyar 458 milyon dolara geriledi

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 26 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 132 milyon dolar azalışla 101 milyar 590 milyon dolardan 98 milyar 458 milyon dolara indi.