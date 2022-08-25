Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası'nın rezervlerinin miktarı kamuoyunun ilgi ile izlediği verilerin başında geliyor. TCMB her hafta perşembe günü rezervlerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre: toplam rezervler 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri 416 milyon dolar geriledi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.