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    Merkez Bankası rezervleri açıklandı

    Merkez Bankası'nın rezervlerinin miktarı kamuoyunun ilgi ile izlediği verilerin başında geliyor. TCMB her hafta perşembe günü rezervlerini kamuoyu ile paylaşıyor.
    • 25.08.2022 - 15:14
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    Merkez Bankası rezervleri açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre: toplam rezervler 19 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 488 milyon dolar azalarak 113 milyar 738 milyon dolardan 112 milyar 250 milyon dolara geriledi.

    Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azaldı

    Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 72 milyon dolar azalışla 71 milyar 488 milyon dolara indi.

    Brüt döviz rezervleri, 12 Ağustos'ta 72 milyar 560 milyon dolar seviyesindeydi.

    staj

    Altın rezervleri 416 milyon dolar geriledi

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 416 milyon dolar azalarak 41 milyar 177 milyon dolardan 40 milyar 762 milyon dolara indi.


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