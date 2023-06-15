Merkez Bankası rezervleri açıklandı TCMB tarafından 9 Haziran itibarıyla Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri kamuoyu ve piyasalar tarafından takip ediliyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 9 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 703 milyon dolar azalarak 99 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 450 milyon dolar azalışla 57 milyar 790 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 2 Haziran'da 58 milyar 240 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 253 milyon dolar azaldı

Aynı dönemde altın rezervleri 253 milyon dolar azalarak 42 milyar 246 milyon dolardan 41 milyar 993 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 100 milyar 486 milyon dolardan 99 milyar 783 milyon dolara indi.