Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor

İç piyasaların ilgi ile takip ettiği Merkez Bankası rezervleri, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da altın ve döviz rezervlerinin artışının etkisiyle 112,3 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 15 Nisan tarihli Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Brüt döviz rezervleri yükseldi

Buna göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 319 milyon dolar artışla 69 milyar 37 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 67 milyar 718 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar arttı

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 65 milyon dolar artarak 42 milyar 195 milyon dolardan 43 milyar 260 milyon dolara yükseldi.

Toplam rezervler 112 milyar 297 milyon dolar oldu

AA'nın haberine göre, Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 384 milyon dolar artarak 109 milyar 913 milyon dolardan 112 milyar 297 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):