Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor Dün itibariyle Kurban Bayramı tatili nedeniyle gecikmeli olarak bir önceki haftanın rezervleri yayınlanmıştı. Bugün ise geçen haftanın rezervleri paylaşıldı. Her iki haftada da döviz rezervlerindeki yükseliş göze çarptı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 27 Haziran haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 26 milyon dolar artışla 107 milyar 561 milyon dolardan 108 milyar 587 milyon dolara çıktı.

Bu kez döviz ve altın rezervlerinin birlikte arttığı belirtildi.

Döviz rezervleri, 909 milyon dolar arttı

Buna göre, Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 909 milyon dolar artışla 67 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervleri, 23 Haziran'da 66 milyar 246 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri de 117 milyon dolar yükseldi

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 117 milyon dolar artarak 41 milyar 315 milyon dolardan, 41 milyar 432 milyon dolara yükseldi.